Liste de sites de livres audio gratuits

Bonjour,



Il semble que la liste que j'ai proposée il y a quelques jours n'a pas

été vue par certains collègues car il y a encore beaucoup de demandes.

Je me permets donc de la renvoyer. Elle n'est sans doute pas exhaustive

mais elle rassemble les sites les plus importants. Tous ces sites

proposent essentiellement des textes du domaine public donc assez

anciens et pas tous accessibles pour des collégiens. Cependant, on peut

y trouver des contes, des nouvelles de Maupassant, des romans de Jules

Verne, d'Hector Malot, etc.



http://www.litteratureaudio.com

Une audiothèque très fournie. Les exigences techniques pointues

garantissent une bonne qualité sonore des enregistrements. Il y a

surtout des textes du domaine public mais aussi des textes contemporains

qui subissent, avant leur intégration, un vote des donneurs de voix.



http://www.bibliboom.com

S'il contient moins de titres que litteratureaudio.com, les

enregistrements sont aussi de très bonne qualité technique.



http://www.audiocite.net

Bien fourni mais moins exigeant sur la qualité sonore des

enregistrements qui est donc très variable d'un titre à l'autre. Par

contre, le site propose un moteur de recherche des livres audio sur tout

le web.



http://librivox.org/

Des livres audio dans différentes langues.



Cordialement,



Natacha Dugas, professeur-documentaliste