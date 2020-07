Références sur le thème jeux vidéo (lycée)

Re:

- Roman : e-machination / A. Ténor. Dans la vie, Clotaire est un geek gothique un peu coincé et Lucile une jeune professeur de français très timide. Ils ne se connaissent pas mais tous deux sont accros au jeu "Devenez ce héros dont vous rêviez" qu'ils pratiquent en ligne, à travers leurs avatars Compagnon d'Ambre et Luciole. Le jour où Clotaire assassine virtuellement un ennemi, il découvre que son meurtre a aussi eu lieu dans la réalité. Comment cela est-il possible ? Qui manipule les joueurs et dans quel but ? Pour se sortir de ce piège démoniaque, Clotaire et Lucile vont devoir s'armer de courage et transposer leur duo dans la réalité pour devenir de vrais héros...

- Manga : Outlaw Players : Dans Thera, jeu en ligne révolutionnaire ultra-réaliste et à l'univers quasi-infini, chacun peut devenir ce qu'il désire, et vivre d'incroyables aventures !

Mais pour Sakuu, la première immersion tourne au cauchemar : incapable de se déconnecter, il se retrouve prisonnier d'un monde virtuel peuplé de créatures assoiffées de sang ! Sans accès aux interfaces de jeu ou aux items de soins, qui sait ce qu'il adviendra de lui s'il perd la vie dans Thera... Et il n'est pas le seul : sa route croise celle d'autres joueurs victimes du même problème. Pour ces " Outlaw Players ", le game over n'est pas une option. Quelle que soit la cause du bug, Sakuu et ses compagnons n'ont pas le choix : ils doivent s'endurcir, explorer, apprendre, et surtout ... survivre !

Publié par : Mag Serveau le 07 févr., 2017 01:47