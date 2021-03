Romans aztèque-conquistadors

Re:

Bonjour,

Je pense au livre de G. Herzhaft "Le dernier chant de l'Inca" :

Pérou, 1561. L'empire inca est presque entièrement sous domination espagnole. Huarachi, vieux troubadour-guerrier, fait une halte au village d'Ahuaytambo. Mais les conquistadores espagnols menés par don Fernando envahissent le lieu, menaçant la vie des villageois et en particulier du jeune Yanawa. Pour les sauver, Huarachi promet à don Fernando de le guider vers le plus grand gisement d'or de tout l'Empire Incas et Espagnols commencent alors un long voyage semé d'embûches, animé par la soif de l'or...

Bonne journée,

M. Pelluet

Publié par : Pelluet Marie le 15 mars, 2017 03:05