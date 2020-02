Références sur Internet et les réseaux sociaux (collège)

Re:

De Sacha à Macha

Paru en 2010 aux éditions Flammarion par Rachel Hausfater-Douieb et Yaël Hassan

Sacha envoie des mails à des adresses imaginaires, inventées pour combler sa solitude et ses interrogations. Un jour, Macha répond et commence une correspondance pleine de fulgurance, de justesse, de complicité et de confidence.

